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4 сентября, 16:35

Механики «Феррари» забыли принести колесо во время пит-стопа Сайнса на «Гран-при Нидерландов»

Иван Торопцев
Корреспондент
Механики «Феррари» во время пит-стопа Карлоса Сайнса.
Фото «Феррари»

Механики команды «Феррари» допустили ошибку во время пит-стопа Карлоса Сайнса на «Гран-при Нидерландов».

Испанец остановился в боксах для смены резины, однако механики не принесли заднее левое колесо. Гонщик потерял значительное количество времени, ожидая, пока ему вынесут колесо. Пит-стоп Сайнса продлился 12,7 секунды.

В этот же момент пилот «Ред Булл» Серхио Перес, который тоже находился на пит-стопе, наехал на шинный пистолет, который предназначался для левого заднего колеса Сайнса.

Сайнс стартовал с третьего места, из-за ошибки механиков он откатился на шестую строчку.

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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