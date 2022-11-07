«Мерседес» готов продлить контракт с Хэмилтоном в случае сокращения зарплаты

«Мерседес» готов продолжить сотрудничество с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном, если пилот согласится на сокращение зарплаты. Об этом сообщает Motorsport Italia.

По информации источника, совет директоров «Мерседеса» планирует пересмотреть условия контракта с Хэмилтоном и обозначить, что сумма заработка автогонщика будет складываться из небольшой фиксированной части и бонусов за результаты.

Текущий контракт британца с «Мерседесом» рассчитан до конца 2023 года. Согласно нему, он зарабатывает 40 миллионов евро в год.