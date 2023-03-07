«Мерседес» начал тесты новой версии W14

Немецкая команда «Формулы-1» «Мерседес» уже начала тесты обновленного болида 2023 года с более широкими боковыми понтонами, сообщает Auto Motor und Sport.

По информации источника, сейчас модель нового автомобиля уже активно продувается в аэродинамической трубе. Ранее о намерении изменить концепцию нынешнего болида высказывался руководитель «Мерседес» Тото Вольф.

По итогам «Гран-при Бахрейна» британец Льюис Хэмилтон финишировал пятым. Его соотечественник и партнер по «Мерседес» — седьмым.