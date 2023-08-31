«Мерседес» объявил о подписании контрактов с Хэмилтоном и Расселлом до конца 2025 года

Сегодня, 15:19
«Мерседес» подписал новые контракты с британскими пилотами Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом, сообщает пресс-служба команды.
Соглашения обоих гонщиков рассчитаны до конца сезона-2025, предыдущие истекали в конце 2023 года.
Хэмилтон перешел в «Мерседес» в сезоне-2013 и выиграл в составе немецкой команды шесть чемпионских титулов. Расселл стал основным пилотом «Мерседес» в 2022 году.
На данный момент семикратный чемпион мира Хэмилтон занимает 4-е место в общем зачете нынешнего сезона «Формулы-1», Расселл расположился на 7-й строчке.