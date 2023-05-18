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Сегодня, 16:53

«Мерседес» представит обновления болида на «Гран-при Монако»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Мерседес» презентует зрителям обновления болида на «Гран-при Монако», сообщает RaceFans.

Большое обновление планировалось внедрить на «Гран-при Эмилии-Романьи», однако этап отменили из-за наводнения. Многие команды намеревались привезти новинки в Имолу, открывающую европейский сезон. Из-за уникального характера трассы в Монако некоторые коллективы хотят отложить обновления на «Гран-при Испании» (2-4 июня). В частности, ранее сообщалось о таком решении со стороны «Феррари».

Тем не менее «Мерседес» подтвердил, что детали, подготовленные к «Гран-при Эмилия-Романьи», дебютируют в Монте-Карло.

Гонка в Монте-Карло состоится в следующие выходные, с 26 по 28 мая.

«Ред Булл» после шести этапов текущего сезона «Формулы-1» лидирует в Кубке конструкторов с 224 очками в активе. Вторую строчку занимает «Астон Мартин» со 102 очками. Третье место у «Мерседес» — 96 очков.

Непогода вмешалась в&nbsp;проведение этапа &laquo;Гран-при Эмилии-Романьи&raquo; &laquo;Формулы-1&raquo;. «Формулу-1» в Имоле смыло наводнением. Почему отменили «Гран-при Эмилии-Романьи»

Формула-1
Мерседес
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