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Сегодня, 16:21

«Мерседес» презентует новый болид 15 февраля

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Команда «Формулы-1» «Мерседес» проведет презентацию болида на 2023 год 15 февраля, сообщается в соцсетях команды.

Машина получит название W14 E Performance. Презентация будет доступна в прямом эфире в социальных сетях, а позже команда предоставит фотографии, техническую информацию и интервью.

Ранее стало изветно, что «Альфа Таури» покажет новый болид 11 февраля, «Астон Мартин» и «Макларен» — 13 февраля, «Феррари» — 14 февраля, «Альпин» — 16 февраля. Также 6 февраля «Уильямс» покажет ливрею на сезон-2023.

Формула-1
Мерседес
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