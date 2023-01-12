«Мерседес» презентует новый болид 15 февраля

Команда «Формулы-1» «Мерседес» проведет презентацию болида на 2023 год 15 февраля, сообщается в соцсетях команды.

Машина получит название W14 E Performance. Презентация будет доступна в прямом эфире в социальных сетях, а позже команда предоставит фотографии, техническую информацию и интервью.

Ранее стало изветно, что «Альфа Таури» покажет новый болид 11 февраля, «Астон Мартин» и «Макларен» — 13 февраля, «Феррари» — 14 февраля, «Альпин» — 16 февраля. Также 6 февраля «Уильямс» покажет ливрею на сезон-2023.