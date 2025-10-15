«Мерседес» продлил контракты с Расселлом и Антонелли

15 октября, 16:56
«Мерседес» сообщил о продлении контрактов с пилотами команды Джорджем Расселлом и Андреа Кими Антонелли.
Соглашения с гонщиками продлили на 2026 год.
На данный момент 27-летний Расселл занимает четвертое место в общем зачете пилотов «Формулы-1» текущего сезона. 19-летний Антонелли идет седьмым.
В Кубке конструкторов «Мерседес» занимает второе место. Победителем в начале октября досрочно стал «Макларен».
hardcore f1 fan
После Сингапура Тотик окончательно понял, тянуть с Жориком себе дороже. Нету на рынке свободных альтернатив, заполучить Йосыча тоже та ещё задача, Макс их откровенно водит за нос, флиртуя с Феррари и АМ.
17.10.2025
hottie
С Джорджем точно стоило продлевать, а вот с Антонелли не уверен.
15.10.2025