«Мерседес» продлил контракты с Расселлом и Антонелли

«Мерседес» сообщил о продлении контрактов с пилотами команды Джорджем Расселлом и Андреа Кими Антонелли. Соглашения с гонщиками продлили на 2026 год. На данный момент 27-летний Расселл занимает четвертое место в общем зачете пилотов «Формулы-1» текущего сезона. 19-летний Антонелли идет седьмым. В Кубке конструкторов «Мерседес» занимает второе место. Победителем в начале октября досрочно стал «Макларен».

hardcore f1 fan После Сингапура Тотик окончательно понял, тянуть с Жориком себе дороже. Нету на рынке свободных альтернатив, заполучить Йосыча тоже та ещё задача, Макс их откровенно водит за нос, флиртуя с Феррари и АМ. 17.10.2025