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28 марта, 07:49

«Мерседес» рассматривает Алонсо и Сайнса в качестве замены Хэмилтону

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф заявил, что рассматривает четырех кандидатов на замену британцу Льюису Хэмилтону в 2025 году, сообщает planetf1.com.

«Это решение не будет принято в ближайшие недели или месяцы. Я хочу последить за ситуацией на рынке пилотов. Ферстаппен? Да, я его тоже рассматриваю, вы же видите, каков уровень его выступлений. Но я бы не хотел сбрасывать со счетов и остальных», — заявил Вольфф.

По данным источника, помимо Ферстаппена речь идет об испанских гонщиках Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» и Карлосе Сайнсе из «Феррари», а также о молодом итальянце Андреа Кими Антонелли, выступающем в «Формуле-2».

Хэмилтон присоединится к «Феррари» в следующем сезоне. Он займет место Карлоса Сайнса. 39-летний британец с 2013 года представляет «Мерседес».

Источник: Planetf1.com
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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