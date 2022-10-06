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Сегодня, 09:08

Международная автомобильная Федерация перенесла публикацию финансовой отчетности команд «Формулы-1» на 10 октября

Иван Шитик
Корреспондент

Международная автомобильная Федерация перенесла публикацию финансовой отчетности команд «Формулы-1» на понедельник, 10 октября. Это связано с необходимостью уточнения окончательных показателей, говорится в сообщении федерации.

Ранее появилась информация, что команда «Ред Булл» нарушила финансовый регламент «Формулы-1» в прошлом сезоне.

Согласно регламенту, в случае превышения потолка бюджета, тем более серьезного, команду ждет наказание вплоть до лишения позиций в общем зачете.

В сезоне-2021 «Ред Булл» занял вторую строчку в Кубке конструкторов, проиграв «Мерседесу» 28 очков.

Формула-1
Ред Булл
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