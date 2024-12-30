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Формула-1

Сегодня, 18:48

Шумахер признан лучшим гонщиком в истории «Феррари» по версии Racingnews365

Руслан Минаев
Михаэль Шумахер.
Фото Global Look Press
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Издание Racingnews365 составило пятерку лучших гонщиков в истории «Феррари» в «Формуле-1».

Первое место занял немец Михаэль Шумахер. Далее идут итальянец Альберто Аскари, австриец Ники Лауда, канадец Жиль Вильнев и финн Кими Райкконен.

55-летний Шумахер является 7-кратным чемпионом «Формулы-1». Пять титулов он завоевал, выступая за «Феррари».

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Шумахер получил серьезную травму головного мозга в декабре 2013 года. Несчастный случай произошел на горнолыжной трассе курорта Мерибель во французских Альпах. Спортсмен выехал за пределы трассы и, споткнувшись о камень, ударился головой о выступ скалы.

Формула-1
Феррари
Михаэль Шумахер
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