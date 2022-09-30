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30 сентября, 22:51

Мик Шумахер и Нико Хюлькенберг претендуют на место пилота «Хааса» в следующем сезоне

Иван Шитик
Корреспондент

Руководство «Хааса» рассматривает двух кандидатов на оставшееся место в команде в следующем сезоне, пишет Bild.

Кевин Магнуссен уже получил подтверждение того, что продолжит выступать за «Хаас» и в 2023 году. В то же время будущее Мика Шумахера пока находится под вопросом.

На данный момент в «Хаасе» сократили список претендентов до двух человек — и помимо Шумахера всерьез рассматривают кандидатуру Нико Хюлькенберга.

Окончательный выбор, скорее всего, будет сделан к «Гран-при Мексики» в конце октября.

Хаас
Кевин Магнуссен
Мик Шумахер
Нико Хюлькенберг
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