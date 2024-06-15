Шумахер — о роли резервного пилота в «Ф-1»: «Тебе словно преподносят торт, но его нельзя есть»

Немецкий гонщик Мик Шумахер заявил, что все еще рассчитывает на возвращение в «Формулу-1» в качестве боевого пилота.

«Борьба за возвращение утомляет. Тебе словно преподносят торт, и он действительно хорош, но его нельзя есть. И приходится смотреть, как его едят все остальные. Так что это тяжело, но я знаю, почему делаю это. Честно говоря, человек, которым я был два года назад, не имеет ничего общего с тем, кем я являюсь сегодня. «Формула-1» была моей мечтой с тех пор, как мне исполнилось пять лет, и я не готов отпустить эту мечту, верно?» — заявил Шумахер.

25-летний Мик Шумахер с сезона-2023 является резервным пилотом «Мерседес». До этого на протяжении двух лет он выступал за «Хаас», где его напарниками в разное время были россиянин Никита Мазепин и датчанин Кевин Магнуссен. Лучший результат Шумахера в «Формуле-1» — шестое место на «Гран-при Австралии» в 2022-м.