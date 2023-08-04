Президент FIA бен Сулайем: «Моя мечта — заводские команды из США и Китая в «Ф-1»

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем хочет увидеть в «Формуле-1» заводские команды из США и Китая.

«Моя мечта — полностью американская команда от производителя, и мне хотелось бы также производителя из Китая. Всем позволено мечтать. Но это достижимая цель. В Китае 1,4 миллиарда человек, и более 50 процентов автомобилей, электрических автомобилей — китайские. Таковы факты. Это большой рынок. Китайцы настроены серьезно, когда речь заходит об электромобилях и гибридах», — приводит слова бен Сулайема Autosport.

Ранее сообщалось, что «Пирелли» останется поставщиком шин «Формулы-1» до 2027 года.