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Сегодня, 18:11

На нескольких машинах заменили элементы силовой установки перед «Гран-При Саудовской Аравии»

Руслан Минаев
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На машинах некоторых команд «Формулы-1» заменили элементы силовой установки перед «Гран-при Саудовской Аравии».

В «Макларен» на машину Ландо Норриса установили новый двигатель внутреннего сгорания, турбину, MGU-H, MGU-K и выхлопную трубу.

На болиде гонщика команды «Ред Булл» Серхио Переса заменили накопитель энергии и блок управляющей электроники.

Пилотам «Феррари» Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу обновили двигатели внутреннего сгорания. Помимо этого, Леклеру заменили MGU-H и блок управляющей электроники. За установку последнего монегаск получил штраф в 10 мест на старте гонки.

«Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 17 по 19 марта.

Формула-1
Макларен
Ред Булл
Феррари
Карлос Сайнс
Ландо Норрис
Серхио Перес
Шарль Леклер
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