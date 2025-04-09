Назван этап Гран-при, к которому «Ред Булл» подготовит крупный пакет обновлений

9 апреля, 12:19
Racingnews365 сообщает, что австрийская команда «Формулы-1» «Ред Булл» планирует представить первый крупный пакет обновлений к «Гран-при Эмилии-Романьи».
Это должно помочь улучшить баланс машины.
Через несколько недель после «Гран-при Эмилии-Романьи» команда планирует подготовить второй пакет обновлений.
«Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет с 16 по 18 мая. Сейчас «Ред Булл» занимает третье место в Кубке конструкторов с 61 очком. Лидером является британская команда «Макларен» с 111 баллами.