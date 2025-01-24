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24 января, 23:25

Названа дата следующих тестов Хэмилтона в «Феррари»

Камила Абдурахманова
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«Феррари» объявила, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон и монегасский гонщик Шарль Леклер проведут тестовые заезды на трассе в Барселоне. Испытания состоятся с 28 по 30 января, сообщает RacingNews365.

По информации источника, километраж этих тестов будет вычтен из 1000 км, которые полагаются каждому пилоту пелотона для испытаний на машинах прошлых лет. Ожидается, что во время тестов будет использоваться техника 2022 или 2023 года.

22 января Хэмилтон участвовал в тренировке «Скудерии» на трассе во Фьорано. В конце прошлого сезона «Формулы-1» Хэмилтон перешел в «Феррари» из немецкой команды «Мерседес».

Источник: Rasingnews365
Формула-1
Феррари
Льюис Хэмилтон
Шарль Леклер
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