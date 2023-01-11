Некоторые команды «Ф-1» хотят повысить взнос для «Андретти» с 200 миллионов долларов до 700

Некоторые команды «Формулы-1» хотят повысить вступительный взнос для новичков, сообщает Reuters.

На данный момент новые участники, в число которых стремится попасть «Андретти», должны выплатить 200 миллионов долларов остальным десяти коллективам.

По информации источника, часть команд «Ф-1» считают, что эта сумма является недостаточной и предлагают поднять до 500 миллионов. Однако источник BBC заявил, что сумму взноса следовало бы повысить до 600-700 миллионов долларов.

Ранее команда «Андретти» договорилась о поддержке автопроизводителя General Motors через его бренд «Кадиллак» и уже согласовала поставку силовых установок.

Майкл Андретти является сыном чемпиона мира «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти. У семейства Андретти уже есть команды в таких чемпионатах, как «Индикар», «Формула Е» и Extreme E.