Гонщик Ник де Врис считает, что возраст дебюта в «Формуле-1» не особо важен. Пилот начнет выступать за «Альфа Таури» с сезона-2023.

27-летний нидерландский спортсмен становился чемпионом «Формулы-2» в 2019 году, после чего провел три сезона в «Формуле-Е» и один раз выиграл титул (2021), но первую гонку в «Ф-1» провел только в этом году.

«У каждого свой путь. На мой взгляд, не имеют значения ни мой возраст, ни то, как я сюда попал. Единственное, что действительно имеет значение — это получить сам шанс выступать в «Ф-1». В моей карьере были почти американские горки, но в итоге, возможно, даже лучше, что шанс выпал только сейчас. Временами мне казалось, что мечта отдаляется, но полностью я никогда от нее не отказывался», — приводит слова де Вриса Motorsportweek.

Де Врис дебютировал в «Формуле-1» в нынешнем году на «Гран-при Италии» — он заменял основного пилота «Уильямс» Александра Албона, который пропустил этап из-за аппендицита. По итогам гонки Де Врис занял девятое место.