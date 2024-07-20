Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 18:27

Норрис и Пиастри будут стартовать с первого ряда в гонке «Гран-при Венгрии»

Алина Савинова
Ландо Норрис.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Пилот «Макларен» Ландо Норрис выиграл квалификацию на 13-м этапе чемпионата «Формулы-1» в Венгрии, который проходит на автодроме «Хунгароринг».

Результат британца — 1 минута 15, 227 секунды. Норрис завоевал второй поул в текущем сезоне и третий в карьере.

Второе место у партнера Норриса по команде Оскара Пиастри (+ 0,022 секунды). Тройку лидеров замкнул действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+ 0,046). Следом расположились Карлос Сайнс («Феррари»; +0,469), Льюис Хэмилтон («Мерседес»; +0,627) и Шарль Леклер («Феррари»; +0,678).

Квалификация дважды прерывалась красными флагами. В первом сегменте пилот «Ред Булл» Серхио Перес не справился с управлением на входе в восьмой поворот и вылетел за пределы трассы, врезавшись в отбойник. В третьем сегменте в аварию попал Юки Цунода из «РБ».

Болид Серхио Переса после аварии в Венгрии.
Фото Reuters

Основная гонка пройдет в воскресенье, 21 июля, и начнется в 16.00 по московскому времени.

Формула-1
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Оскар Пиастри
1
Обсудить
Читайте также
Беллу Хадид убрали из рекламы adidas на фоне палестинского конфликта
День дачника отметят в России 23 июля
МИД Белоруссии предложил ФРГ решения по ситуации с приговоренным к казни немцем
Что нужно знать о Матче звезд НХЛ и КХЛ в Москве
Отрава у дома: более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению
В Москве в квартире жилого дома нашли двоих маленьких детей без присмотра
Популярное видео
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Перес рассказал, как прошли его тренировки «Гран-при Венгрии»