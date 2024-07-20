Норрис и Пиастри будут стартовать с первого ряда в гонке «Гран-при Венгрии»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис выиграл квалификацию на 13-м этапе чемпионата «Формулы-1» в Венгрии, который проходит на автодроме «Хунгароринг».

Результат британца — 1 минута 15, 227 секунды. Норрис завоевал второй поул в текущем сезоне и третий в карьере.

Второе место у партнера Норриса по команде Оскара Пиастри (+ 0,022 секунды). Тройку лидеров замкнул действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+ 0,046). Следом расположились Карлос Сайнс («Феррари»; +0,469), Льюис Хэмилтон («Мерседес»; +0,627) и Шарль Леклер («Феррари»; +0,678).

Квалификация дважды прерывалась красными флагами. В первом сегменте пилот «Ред Булл» Серхио Перес не справился с управлением на входе в восьмой поворот и вылетел за пределы трассы, врезавшись в отбойник. В третьем сегменте в аварию попал Юки Цунода из «РБ».

Болид Серхио Переса после аварии в Венгрии. Фото Reuters

Основная гонка пройдет в воскресенье, 21 июля, и начнется в 16.00 по московскому времени.