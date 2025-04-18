Норрис стал первым во второй практике «Гран-при Саудовской Аравии»

В пятницу, 18 апреля, прошла вторая тренировка «Гран-при Саудовской Аравии».

Австралийский пилот «Макларена» Ландо Норрис занял первое место. Время его лучшего круга составило 1 минута 28,267 секунды.

Вторым стал другой австралиец из «Макларена» Оскар Пиастри, лучшее время которого — 1 минута 28,430 секунды. Тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — 1 минута 28,547 секунды.

За 8 минут до конца сессии Юки Цунода из «Ред Булл» врезался в стену и разбил машину. Пилот не пострадал, а машину пришлось эвакуировать. На трассе появились красные флаги. Сессию возобновили за минуту до конца.

В субботу, 19 апреля, состоится 3-я тренировка и квалификация на городской трассе в Джидде. Гонка запланирована на воскресенье, 20 апреля. Начало — 19:50 по московскому времени.

Формула-1

Гран-при Саудовской Аравии

Вторая тренировка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:28.267.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.163.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.280.

4. Шарль Леклер («Феррари») +0.482.

5. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.675.

6. Юки Цунода («Ред Булл») +0.696.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +0.706.

8. Пьер Гасли («Альпин») +0.839.

9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.926.

10. Александер Албон («Уильямс») +0.953.

11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

12. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).

13. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

16. Оливер Берман («Хаас»).

17. Джек Дуэн («Альпин»).

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

19. Эстебан Окон («Хаас»).

20. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).