Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

18 апреля, 21:08

Норрис стал первым во второй практике «Гран-при Саудовской Аравии»

Камила Абдурахманова
Ландо Норрис.
Фото AFP
Telegram Дзен

В пятницу, 18 апреля, прошла вторая тренировка «Гран-при Саудовской Аравии».

Австралийский пилот «Макларена» Ландо Норрис занял первое место. Время его лучшего круга составило 1 минута 28,267 секунды.

Вторым стал другой австралиец из «Макларена» Оскар Пиастри, лучшее время которого — 1 минута 28,430 секунды. Тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — 1 минута 28,547 секунды.

За 8 минут до конца сессии Юки Цунода из «Ред Булл» врезался в стену и разбил машину. Пилот не пострадал, а машину пришлось эвакуировать. На трассе появились красные флаги. Сессию возобновили за минуту до конца.

В субботу, 19 апреля, состоится 3-я тренировка и квалификация на городской трассе в Джидде. Гонка запланирована на воскресенье, 20 апреля. Начало — 19:50 по московскому времени.

Формула-1
Гран-при Саудовской Аравии
Вторая тренировка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:28.267.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.163.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.280.

4. Шарль Леклер («Феррари») +0.482.

5. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.675.

6. Юки Цунода («Ред Булл») +0.696.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +0.706.

8. Пьер Гасли («Альпин») +0.839.

9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.926.

10. Александер Албон («Уильямс») +0.953.

11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

12. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).

13. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

16. Оливер Берман («Хаас»).

17. Джек Дуэн («Альпин»).

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

19. Эстебан Окон («Хаас»).

20. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).

Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Оскар Пиастри
Читайте также
Микроавтобус с детской хоккейной командой врезался в лесовоз в Пермском крае
Все о россиянах в первом раунде Кубка Стэнли-2025
«Вашингтон» сыграет с «Монреалем» в первом раунде Кубка Стэнли
Россия объявила пасхальное перемирие. Что пишут СМИ
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: прямая трансляция из храма Гроба Господня
ВС России освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Популярное видео
«Трактор» повел 3-1, «Динамо» сравняло счет с «Ак Барсом»
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
Панарин угодил в секс-скандал
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
Изменения в тренерском штабе СКА
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя