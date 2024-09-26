Норрис: «Надеюсь, борьба за титул будет идти до самого конца сезона»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис поделился мнением о борьбе за чемпионство в сезоне-2024 «Формулы-1».

Британец занимает второе место в личном зачете, уступая 52 очка лидирующему Максу Ферстаппену из «Ред Булл».

«Надеюсь, борьба будет идти до самого конца сезона, хотя мне по-прежнему нужно отыграть много очков, и сделать это будет непросто. Мы ведь боремся с Максом Ферстаппеном и «Ред Булл» — в прошлом сезоне это было самое доминирующее сочетание в «Формуле-1». На самом деле, ситуация не сильно изменилась — это та же самая команда и тот же гонщик. Мне противостоит один из сильнейших пилотов в истории.

Сейчас «Макларен» выступает лучше «Ред Булл», потому что наша машина быстрее. Нужно отдать должное нашей команде, которая здорово работает. Я выкладываюсь по-максимуму, пытаясь сделать так, чтобы мы добились успеха. Макс делает то же самое, чтобы не допустить этого. Посмотрим, что получится в итоге», — приводит Sky Sports слова Норриса.

До конца сезона-2024 в «Формуле-1» осталось 6 гонок. Следующий этап пройдет с 18 по 20 октября на трассе в Остине (США).