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27 августа, 23:14

Норрис остался недоволен стратегией «Макларена» на «Гран-При Нидерландов»

Алина Савинова
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о результатах «Гран-При Нидерландов». Британский автогонщик занял 7-е место.

«Очевидно, что мы приняли неправильное решение [в начале гонки остаться на сликах]. Мы его пересмотрим и обсудим. В этом году мы потеряли слишком много позиций, а также очков из-за нескольких подобных вещей. Во второй части гонки казалось, что мы все делаем правильно, мы были одними из первых, кто сделал пит-стоп, и нам удалось отыграть позицию у Джорджа [Рассела]», — приводит RacingNews365.com слова Норриса.

«Гран-при Нидерлондов» выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который повторил рекорд четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля по числу побед подряд — 9. Вторым финишировал гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Третьим стал Пьер Гасли из «Альпин».

На данный момент Норрис занимает 8-е место в общем зачете «Формулы-1», имея в активе 75 очков. Лидирует Ферстаппен с 339 очками.

Источник: https://racingnews365.com/norris-wants-mclaren-investigation-into-dutch-gp-strategy
Формула-1
Ландо Норрис
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