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Формула-1

14 апреля, 08:32

Норрис: «Я далек от своей настоящей формы»

Камила Абдурахманова
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Пилот «Макларен» Ландо Норрис остался недоволен своей текущей формой в сезоне.

«Я расплачиваюсь за ошибки, которых быть не должно. Гонка выдалась сложной. Даже если бы был шанс догнать Расселла, этого все равно бы не произошло. Плюс в том, что я набрал очки. Минус — мы могли бы добиться большего.

Если честно, я сам удивлен, что вообще приношу какие-то очки, учитывая, как я чувствую себя за рулем. Мне некомфортно, я недоволен. Я не в своей тарелке, так что результаты даже удивляют. Что-то не сходится, не «кликает». У меня нет ответов.

Просто наш болид сейчас настолько хорош, что это спасает меня от больших провалов. Но я даже близко не демонстрирую тот уровень, на который способен», — поделился Норрис со Sky Sports.

Пиастри одержал четвертую победу в «Формуле-1» и вторую — в сезоне-2025. Австралиец поднялся на второе место в личном зачете с 74 очками. Действующий чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл»), который стал шестым в Бахрейне, опустился на третье место в зачете с 69 очками. Лидером является Ландо Норрис, у которого 77 очков.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Саудовской Аравии с 18 по 20 апреля.

Источник: Skysports
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Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
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