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Формула-1

Сегодня, 09:06

Норрис отметил, что в победах его радуют счастливые лица людей

Камила Абдурахманова
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Пилот «Макларен» Ландо Норрис рассказал, что для него важны друзья и близкие.

«Для меня очень важно, чтобы яркие моменты оставались в памяти, и я хочу не просто радоваться в одиночку, но делиться этим с моими друзьями. Поэтому когда я собираюсь путешествовать, я всегда беру с собой как можно больше друзей, чтобы они тоже стали его участниками. Делиться с ними — мое правило номер один!

То же самое происходит, когда я побеждаю в гонках или поднимаюсь на подиум: больше всего меня радует, когда я вижу счастливые лица моих механиков, когда довольна вся команда. Радовать других, делиться радостью с окружающими — это же так здорово!», — рассказал Норрис, который принимает участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По итогам минувшего сезона «Формулы-1» 25-летний Норрис занял второе место в личном зачете пилотов, уступив голландцу Максу Ферстаппену, который четвертый раз подряд стал победителем чемпионата.

Формула-1
Ландо Норрис
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