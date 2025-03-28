Норрис: «Мы невероятно начали сезон»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал итоги первых двух этапов «Формулы-1» в этом сезоне.

«Мы вернулись на базу после невероятного начала сезона. Два подиума подряд, победа в Мельбурне, второе место в Китае, победа там Оскара Пиастри. Это было невероятное начало года. Прежде всего хотелось бы поблагодарить всех в технологическом штабе. Они проделали огромную работу, потому что машина идеальна. Мы много времени проводили вдали от дома. Сейчас у нас есть небольшой перерыв. Нас преследует множество голодных до побед конкурентов, которые хотят занять наше место, поэтому мы продолжим работать, чтобы сдержать их позади себя. В следующие выходные мы отправимся в Японию, чтобы снова это сделать», — цитирует Норриса GPBlog.

На «Гран-при Австралии» 25-летний британец занял первое место, на «Гран-при Китая» он финишировал на 2-й строчке. На данный момент он лдирует в личном зачете с 44 очками.

«Гран-при Японии» пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.