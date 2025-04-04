Норрис показал лучший результат на первой практике «Гран-при Японии»

4 апреля, 07:14
Пилот «Макларен» Ландо Норрис показал лучший результат на первой тренировке «Гран-при Японии».
25-летний британец показал время 1:28.549. На втором месте Джордж Расселл из «Мерседес» (+0.163), замкнул тройку пилот «Феррари» Шарль Леклер (+0.416).
«Гран-при Японии» пройдет 23 марта и начнется в 10:00 мск.
Формула-1. «Гран-при Японии»
Первая тренировка
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:28.549
2. Джордж Расселл («Мерседес») — +0.163
3. Шарль Леклер («Феррари») — +0.416
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») — +0.502
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0.516
6. Юки Цунода («Ред Булл») — +0.623
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — +0.673
8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — +0.676
9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — +0.735
10. Карлос Сайнс («Уильямс») — +0.784
11. Алекс Албон («Уильямс») — +0.843
12. Ре Хиракава («Альпин») — +0.845
13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — +0.987
14. Пьер Гасли («Альпин») — +0.998
15. Оскар Пиастри («Макларен») — +1.159
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — +1.209
17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — +1.474
18. Оливер Берман («Хаас») — +1.528
19. Эстебан Окон («Хаас») — +1.574
20. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — +1.578