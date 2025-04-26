Норрис: «Ошибаюсь, потому что стремлюсь к идеалу»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал свою нестабильность в нынешнем сезоне «Формулы-1».

«Я слишком сильно давлю на себя, потому что жажду успеха. Хочу брать поулы, побеждать и быть идеальным гонщиком. Но нужно принять, что совершенство недостижимо. Мои ошибки происходят как раз из-за этого стремления к безупречности, а не из-за недостатка скорости», — признался британский пилот в интервью GPblog.

После пяти гонок Норрис занимает вторую строчку в чемпионате с 89 очками, уступая своему партнеру по команде Оскару Пиастри, у которого 99 баллов.