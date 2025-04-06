Норрис: «Поражение определилось в квалификации, но мы не сдавались»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал второе место на «Гран-при Японии».

«Исход гонки решился еще в субботу — Макс был безупречен. Он не допустил ни одной ошибки, а его темп оказался недосягаем. Мы атаковали от старта до финиша, но этого оказалось недостаточно.

На выезде с пит-лейна он создал небольшой задел, немного вытеснил меня — но в гонке такое случается. В целом, уикенд получился неплохим. Конечно, мы хотели большего, но этот результат лишь мотивирует работать ещё усерднее», — заявил британский гонщик.

Ферстаппен из «Ред Булл» одержал уверенную победу.