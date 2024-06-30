Норрис — о столкновении с Ферстаппеном: «Если Макс скажет, что не сделал ничего плохого, он потеряет мое уважение»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис рассказал, может ли инцидент с его столкновением с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на «Гран-при Австрии» повлиять на их дружеские отношения.

«Это зависит от того, что он скажет. Если он скажет, что не сделал ничего плохого, он потеряет мое уважение, — приводит слова Норриса GPBlog.

Пилоты столкнулись во время борьбы за победу в «Гран-при Австрии» на 64-м круге гонки. В итоге Ферстаппен финишировал пятым, а Норрис сошел с гонки.

«Я разочарован. Это была хорошая гонка. Я ждал честной борьбы, но не могу сказать, что я ее получил. Я проделал хорошую работу, но меня выбили из гонки», — добавил Норрис.

Победителем «Гран-при Австрии» стал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Второе место занял Оскар Пиастри («Макларен»), третье — Карлос Сайнс («Феррари»).