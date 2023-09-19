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19 сентября, 23:09

Норрис рассказал, что ему было приятно быть на подиуме с Сайнсом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал завоевание подиума, который он разделил с бывшим напарником по «Макларену» Карлосом Сайнсом и соотечественником Льюисом Хэмилтоном.

«Всегда приятно находиться на подиуме с тем, кого ты уважаешь и с кем ладишь. Это первый раз, когда мы приехали первым и вторым, но очередность неправильная! Пока что это нормально. Наши первые подиумы были в Монако. Карлос заслуживает находиться на верхней ступени. Он проделал отличную работу в несколько последних уикендов, приятно находиться рядом и делить момент. Мы всегда ладили с 2018 или 2019 года. Это всегда приятно, и я уверен и надеюсь, что таких моментов будет больше», — приводит слова Норриса RacingNews365.

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс стал победителем «Гран-при Сингапура». Норрис финишировал на втором месте. Хэмилтон — на третьем.

Норрис был напарником Сайнса по «Макларену» с 2019 по 2020 год.

После 15 этапов сезона-2023 математические шансы на титул сохраняют четыре пилота. Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (374 очка), его напарник Серхио Перес (223 очка), Льюис Хэмилтон (180 очков) и Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» (170 очков).

Источник: https://racingnews365.com/norris-hopes-to-right-sainz-wrong-after-singapore
Формула-1
Макларен
Феррари
Карлос Сайнс
Ландо Норрис
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