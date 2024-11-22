Норрис рассказал, что неделя после Бразилии была довольно деморализующей

Пилот Ландо Норрис из «Макларена» рассказал о своих чувствах после гонки в Бразилии. 25-летний гонщик, который стартовал с поул позиции, занял шестое место на «Гран-при Бразилии».

«Нужно научиться принимать это. Я думаю, что Бразилия выстояла благодаря двум вещам. Во-первых, что-то подобное произошло в конце сезона. Я думаю, что если бы это случилось в начале, то это было бы более ожидаемо. Но это был почти решающий момент для чемпионата. Двери почти закрылись.

В течение недели после Бразилии я был в довольно подавленном состоянии, потому что осознал, что теперь многое из того, что я контролирую, находится вне моей досягаемости. Это тяжелое осознание, когда твои надежды и вера настолько высоки, что их внезапное крушение деморализует и вызывает не самые лучшие чувства. Я думаю, что Бразилии все же больше повезло, но это «Формула-1». Это гонки. Я не жалуюсь. Удача может быть на вашей стороне. Она, может быть, на стороне других людей. Однажды удача будет на вашей стороне. В другой раз — нет», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Следующий этап «Формулы-1» проходит с 22 по 24 ноября в Лас-Вегасе. Британец Норрис отстает от Макса Ферстаппена на 62 очка в личном зачете пилотов.