Норрис рассказал, что вел переговоры с «Ред Булл»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что вел переговоры с «Ред Булл».

«Я доволен своим выбором, мне очень комфортно в «Макларен». Мне нравится работать с людьми, в которых я верю. Если бы я не верил в команду, то не стал бы подписывать долгосрочный контракт. Но я смотрю в будущее, понимаю, что надо продолжать работать. Наилучшие шансы добиться высоких результатов я получу в 2024 и в 2025 годах. Конечно, периодически вы ведете переговоры с теми или иными людьми. Ты всегда задаешься вопросом: что будет лучше всего для твоей карьеры? В любом случае я хочу побед, хочу выигрывать чемпионаты. Переговоры с «Ред Булл» действительно были, но несмотря на эт, я почувствовал, что «Макларен» лучше подходит для достижения моих целей. Это говорит о том, насколько сильна моя вера в нашу команду», — приводит слова Норриса Auto Motor und Sport.

После 18-ти этапов Норрис занимает седьмую строчку в личном зачете, набрав 101 очко.

Контракт 22-летнего британца с «Макларен» рассчитан до 2025 года.