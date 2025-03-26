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26 марта, 10:17

Норрис о соперничестве с Пиастри: «Каждый хочет превзойти другого»

Камила Абдурахманова
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Пилот «Макларен» Ландо Норрис рассказал о конкуренции с товарищем по команде Оскаром Пиастри.

«Мы отлично ладим и получаем удовольствие от гонок. Оба понимаем: каждый хочет превзойти другого и доказать, кто быстрее. Это неизбежно. Бессмысленно делать вид, будто иначе. Мы соперники, и оба жаждем побед. Но при этом помогаем друг другу. Думаю, именно поэтому в Шанхае мы добились такого результата», — приводит слова Норриса издание F1technical.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.

Источник: F1technical
Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
Оскар Пиастри
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