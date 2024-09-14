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Сегодня, 09:07

Норрис: «То, как я лажу с Ферстаппеном вне трассы, не имеет ничего общего с тем, что происходит в гонке»

Алина Савинова
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Пилот «Макларен» Ландо Норрис ответил на вопрос о том, что бы он выбрал — завершить сезон, победив Макса Ферстаппена из «Ред Булл», или сохранить с ним хорошие приятельские отношения.

«Я определенно хочу его победить. То, как я лажу с Максом вне трассы, не имеет ничего общего с тем, что происходит в гонке. Обычно пилоты, с которыми я лучше лажу, — это те, кого я хочу обогнать больше всего. И наоборот. В этом нет ничего такого. Конечно, он хочет победить меня, а я — его. Мы боремся за звание чемпиона мира. Гонка и все остальное за ее пределами — это два совершенно разных мира. Единственное, что коррелирует между собой на трассе и вне ее, — это уважение, которое я испытываю к Максу. Это касается и моих личных отношений, и гонок. Но когда вы на верном пути, вы не друзья. Вы враги», — приводит Daily Mail слова Норриса.

Также британец отметил, что больше всего в Ферстаппене его восхищает честность нидерландца.

После 16 этапов «Формулы-1» сезона-2024 Ферстаппен с 303 очками лидирует в личном зачете пилотов. Норрис идет вторым, уступая гонщику «Ред Булл» 62 очка.

Ранее трехкратный чемпион мира заявил, что «быки» не способны выиграть Кубок конструкторов и сделать своего пилота чемпионом в нынешнем году.

Источник: Daily Mail
Формула-1
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен

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