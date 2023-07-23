Норрис разбил трофей Ферстаппена после «Гран-при Венгрии»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис случайно разбил трофей Макса Ферстаппена из «Ред Булл» за победу на «Гран-при Венгрии».

В качестве награды нидерландскому гонщику вручили керамическую вазу. Во время церемонии награждения Норрис по традиции решил открыть бутылку шампанского, ударив ее о подиум. От удара трофей Ферстаппена упал с верхней ступеньки пьедестала и разбился на несколько осколков. Позже команда «Макларена» в социальных сетях принесла извинения «Ред Булл» за невнимательность их пилота.

На «Гран-при Венгрии» Норрис занял 2-е место. Это второй подиум для британского гонщика в сезоне. На данный момент он занимает 8-ю строчку в общем зачете «Формулы-1», набрав 60 очков. Ферстаппен лидирует, имея в активе 281 очко.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Бельгии с 28 по 30 июля.