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Сегодня, 11:31

Норрис считает, что Ферстаппен специально заблокировал его на прогревочном круге

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением об эпизоде с участием действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в квалификации «Гран-при Японии».

«Пытался ли он меня блокировать? Думаю, было довольно очевидно, что он пытался сделать это. Насчет этого нет четких правил, но очевидно, что сделанное им недопустимо. Люди всегда обгоняют друг друга до финального поворота. Каждый делает это. Вероятно, он сделал бы то же самое, если бы был в моей ситуации. Но я бы вилял в его сторону в такой ситуации. Если бы оказался на месте Ферстаппена, то конечно ждал бы штраф», — приводит слова Норриса Sky Sports.

На выходе из 15-го поворота Ферстаппен отправил свой болид в занос в тот момент, когда 22-летний британец пытался его опередить. Норрису пришлось избегать столкновение, выезжая на траву.

Сообщалось, что Ферстаппен и Норрис вызваны к стюардам по поводу этого инцидента.

Ферстаппен занял первое место по итогам квалификации, Норрис занял десятую строчку.

Источник: https://www.skysports.com/f1/news/12433/12715177/japanese-gp-lando-norris-says-max-verstappen-should-get-penalty-after-qualifying-incident
Формула-1
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
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