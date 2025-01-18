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Сегодня, 13:33

Норрис считает, что «Ред Булл» мог выиграть Кубок конструкторов, если бы у них было два Ферстаппена

Камила Абдурахманова
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Пилот «Макларен» Ландо Норрис поделился мнением о гонке в Кубке конструкторов.

«Ред Булл», вероятно, выиграл бы Кубок конструкторов, если бы у них было два таких же хороших пилота, как Макс, — приводит слова Норриса RacingNews365.

По итогам минувшего сезона победителем чемпионата мира «Формулы-1» в личном зачете стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Кубок конструкторов впервые с 1998 года завоевал «Макларен». Второе место заняла команда «Феррари», уступив «Макларен» 14 очков. На третьей строчке расположился «Ред Булл» (589), на четвертой — «Мерседес» (468).

Источник: Rasingnews365
Формула-1
Макларен
Ред Булл
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
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