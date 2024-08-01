Норрис считает, что Сайнсу следовало перейти в «Ред Булл»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис поделился мнением о подписании контракта Карлосом Сайнсом с «Уильямс». Британец считает, что испанский гонщик заслуживает место в «Ред Булл».

«Я не знаю, какие у них планы, но проще всего просто назвать «Ред Булл». По моему мнению, он должен был перейти туда. Я предвзят, я знаю Карлоса, знаю Чеко и тому подобное — но Карлос заслуживает многого. Он один из лучших гонщиков в «Формуле-1», он доказывал это бесчисленное количество раз. Я его хороший друг», — приводит Racingnews365 слова Норриса.

Норрис и Сайнс вместе выступали за «Макларен» с 2019 по 2020 год. В сезоне-2021 испанец перешел в «Феррари». В июле было объявлено о том, что Сайнс подписал двухлетний контракт с «Уильямс». Он был вынужден перейти в другую команду, так как со следующего года его место в «Скудерии» займет семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, ныне представляющий «Мерседес».