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Сегодня, 09:14

Норрис считает, что у «Астон Мартин» больше всего шансов догнать «Ред Булл» в этом сезоне

Алина Савинова
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Пилот «Макларен» Ландо Норрис ответил на вопрос, какая команда сможет бросить вызов «Редд Булл» в этом сезоне.

«Я думаю, что «Астон Мартин» находится в лучшем положении на данный момент. У них «молодая» машина с точки зрения философии и развития, и они очень хорошо поработали в Бахрейне. «Ред Булл» действительно кажется доминирующей командой в данный момент, и, конечно, они явно впереди всех, но кажется, что все сделали больше предположений на оставшуюся часть года, чем когда-либо прежде, просто после первого раунда. Да, на данный момент «Ред Булл» полностью контролирует ситуацию, но у «Астона» есть потенциал, и я думаю, у «Феррари» тоже. Кажется, что «Мерседес» немного отстал, но все может измениться за такой длинный сезон», — сказал Норрис.

«Ред Булл» с 43 очками лидирует в Кубке конструкторов. «Астон Мартин» занимает второе место, набрав 23 очка.

Источник: https://www.topgear.com/car-news/formula-one/lando-norris-reckons-aston-martin-are-best-placed-catch-red-bull-season
Ландо Норрис
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