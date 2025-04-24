Норрис: «Горжусь трезвым годом. Сейчас все силы — на борьбу за титул»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис сознательно отказался от светской жизни ради борьбы за чемпионский титул. Британец признался, что уже год не употребляет алкоголь и пропустит традиционный предгонковый праздник в Майами.

«Посещу День королей? Нет. В прошлом году это был один из лучших дней — после вечеринки я выиграл «Гран-при Майами». Отлично провел время с Мартином Гарриксом и друзьями в Амстердаме. Но сейчас я борюсь за титул в «Ф-1» и не могу позволить себе такие вещи. Вернусь домой — и сразу на тренировку.

Саудовская гонка показала, насколько важна физическая подготовка. В жизни много радостей помимо алкоголя — я не пью уже год и горжусь этим. Сейчас меня интересует только работа», — приводит слова Норриса портал Crash.net.

Следующая гонка сезона — «Гран-при Майами» пройдет 2-4 мая.