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Сегодня, 18:06

Норрис: «Я не боюсь признать то, что Пиастри подгоняет меня, но это даже хорошо»

Алина Савинова
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о конкуренции внутри команды.

Напарником Норриса является австралиец Оскар Пиастри.

«Я уже говорил ранее и не боюсь признать то, что Оскар подгоняет меня больше, чем это было в последние годы. Он просто быстрее адаптировался к управлению болидом, и это меня подстегивает. Для меня это хорошо, потому что всегда нужен кто-то, кто сможет подтолкнуть вас, у кого вы сможете чему-то научиться. Конечно, когда у тебя быстрый напарник по команде, напряжение вырастает. Мне придется с этим справиться. Мне нужно работать немного усерднее», — приводит RacingNews365 слова Норриса.

По его мнению, похожая ситуация обстоит в «Мерседес».

«Я уверен, что теперь Льюис [Хэмилтон] многому учится у Джорджа [Расселла]. Джордж выполняет очень хорошо свою работу. Иногда он превосходит Льюиса. И я уверен, что Льюис порой смотрит на его данные и думает: «Черт, я должен прибавить, чтобы стать лучше», — добавил британский гонщик.

В этом сезоне 23-летний Норрис 4 раза поднимался на подиум. На данный момент он занимает 7-е место в общем зачете «Формулы-1», имея в активе 115 очков. 22-летний Пиастри занял третье место на «Гран-при Японии» — это его лучший результат в «Ф-1». Австралиец идет на 9-й строчке в личном зачете пилотов (57 очков).

В сентябре Пиастри продлил контракт с «Маклареном» до конца 2026 года. Контракт Норриса с британской командой рассчитан до 2025 года.

Источник: https://racingnews365.com/exclusive-norris-states-piastri-partnership-is-creating-more-stressful-f1-experience
Формула-1
Ландо Норрис
Оскар Пиастри
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