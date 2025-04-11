Норрис стал лучшим в первой тренировке «Гран-при Бахрейна»

В первой пятничной тренировке «Гран-при Бахрейна» «Формулы-1» быстрейший результат показал британский гонщик «Макларен» Ландо Норрис. Второй результат у пилота «Альпин» Пьера Гасли, третьим стал гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон.

Лучшим среди пилотов-новичков стал Люк Браунинг, который заменил Карлоса Сайнса за рулем «Уильямса».

Кроме Браунинга в тренировке участвовали еще пять гонщиков из резервных составов команд: Дино Беганович (за рулем «Феррари» вместо Шарля Леклера), Ре Хиракава («Хаас», вместо Оливера Бермана), Фредерик Вести («Мерседес», вместо Джорджа Расселла) и Аюму Иваса («Ред Булл», вместо Макса Ферстаппена).

«Гран-при Бахрейна». Первая тренировка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:33.204.

2. Пьер Гасли («Альпин») — +0.238.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») — +0.596.

4. Алекс Албон («Уильямс») — +0.724.

5. Эстебан Окон («Хаас») — +0.980.

6. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — +1.058.

7. Джек Дуэн («Альпин») — +1.192.

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — +1.193.

9. Юки Цунода («Ред Булл») — +1.280.

10. Оскар Пиастри («Макларен») — +1.304.

11. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — +1.424.

12. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — +1.463.

13. Люк Браунинг («Уильямс») — +1.681.

14. Дино Беганович («Феррари») — +1.851.

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.912.

16. Фелипе Другович («Астон Мартин») — +1.994.

17. Рё Хиракава («Хаас») — +2.057.

18. Фредерик Вести («Мерседес») — +2.121.

19. Аюму Иваса («Ред Булл») — +2.271.

20. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — +4.847.