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Сегодня, 18:43

Норрис стал победителем квалификации «Гран-при Абу-Даби»

Алина Савинова
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Пилот «Макларен» Ландо Норрис выиграл квалификацию «Гран-при Абу-Даби». Для 25-летнего британца это восьмой поул в нынешнем сезоне.

Норрис проехал лучший круг в третьем сегменте за 1 минуту 22,595 секунды. Второй результат показал его партнер по команде Оскар Пиастри (+0,209 секунды). Третьим стал Карлос Сайнс из «Феррари» (+0,229).

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который гарантировал себе чемпионский титул в этом сезоне, расположился на пятой позиции.

Гонка на «Гран-при Абу-Даби» пройдет в воскресенье, 8 декабря. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Формула-1
Карлос Сайнс
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Оскар Пиастри
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