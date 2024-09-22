Норрис выиграл «Гран-при Сингапура», Ферстаппен — второй

Пилот «Макларен» Ландо Норрис стал победителем «Гран-при Сингапура»-2024.

24-летний британец выиграл третью гонку в сезоне. Он в шестой раз в карьере стартовал с поул-позиции.

Вторым финишировал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Его отставание от Норриса составило +20,945 секунды. Тройку лидеров замкнул еще один пилот «Макларен» Оскар Пиастри (+41,823).

Следом расположились Джордж Расселл («Мерседес»; +1 минута 01,040 секунды), Шарль Леклер («Феррари»; +1.02,430) и Льюис Хэмилтон («Мерседес»; +1.25,248).

Ферстаппен набрал 331 очко и продолжает лидировать в личном зачете пилотов. У Норриса 279 очков и вторая строчка. Третьим идет Леклер с 245 баллами.

«Формула-1»

Чемпионат мира

18-й этап

«Гран-при Сингапура»

1. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) - 1.37,922

2. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) - отставание 20,945

3. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) - 41.823

4. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes ) - 1.01,040

5. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) - 1.02,430

6. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes ) - 1.25,248

7. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) - 1.36,039

8. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) - 1 круг

9. Нико Хюлькенберг (Германия, Haas) - 1 круг

10. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) - 1 круг

11. Франко Колапинто (Аргентина, Williams) - 1 круг

12. Юки Цунода (Япония, RB) - 1 круг

13. Эстебан Окон (Франция, Alpine) - 1 круг

14. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) - 1 круг

15. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) - 1 круг

16. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) - 1 круг

17. Пьер Гасли (Франция, Alpine) - 1 круг

18. Даниэл Риккьярдо (Австралия, RB) - 1 круг

Не финишировали: Кевин Магнуссен (Дания, Haas), Александр Албон (Таиланд, Williams)

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен - 331. 2. Ландо Норрис - 279. 3. Шарль Леклер - 245. 4. Оскар Пиастри - 237. 5. Карлос Сайнс - 190. 6. Льюис Хэмилтон - 174. 7. Джордж Расселл - 155. 8. Серхио Перес - 144. 9. Фернандо Алонсо - 62. 10. Ленс Стролл - 24. 11. Нико Хюлькенберг - 24. 12. Юки Цунода - 22. 13. Даниэл Риккьярдо - 12. 14. Александр Албон - 12. 15. Пьер Гасли - 8. 16. Оливер Берман - 7. 17. Кевин Магнуссен - 6. 18. Эстебан Окон - 5. 19. Франко Колапинто - 4. 20. Валттери Боттас - 0. 21. Гуаньюй Чжоу - 0. 22. Логан Сарджент - 0

Кубок конструкторов: 1. McLaren - 516. 2. Red Bull - 475. 3. Ferrari - 441. 4. Mercedes - 329. 5. Aston Martin - 86. 6. RB - 34. 7. Haas - 31. 8. Williams - 16. 9. Alpine - 13. 10. Alfa Romeo - 0