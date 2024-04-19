Норрис выиграл спринт-квалификацию «Гран-при Китая»

Сегодня, 11:40
Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис стал победителем спринт-квалификации «Гран-при Китая» «Формулы-1».
Второе место занял также британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес», третий — испанец Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин».
Третий сегмент квалификации проходил в дождевых условиях.
Формула-1. Гран-при Китая. Спринт-квалификация:
Результаты третьего сегмента:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1.57,940.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.59,201.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1.59,915.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 2.00,028.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 2.00,214.
6. Серхио Перес («Ред Булл») — 2.00,375.
7. Шарль Леклер («Феррари») — 2.00,375.
8. Оскар Пиастри («Макларен») — 2.00,990.
9. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 2.01,044.
10. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 2.03,537.