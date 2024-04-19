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Сегодня, 11:40

Норрис выиграл спринт-квалификацию «Гран-при Китая»

Виктория Кравченко
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Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис стал победителем спринт-квалификации «Гран-при Китая» «Формулы-1».

Второе место занял также британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес», третий — испанец Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин».

Третий сегмент квалификации проходил в дождевых условиях.

Формула-1. Гран-при Китая. Спринт-квалификация:

Результаты третьего сегмента:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1.57,940.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.59,201.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1.59,915.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 2.00,028.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 2.00,214.

6. Серхио Перес («Ред Булл») — 2.00,375.

7. Шарль Леклер («Феррари») — 2.00,375.

8. Оскар Пиастри («Макларен») — 2.00,990.

9. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 2.01,044.

10. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 2.03,537.

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