Норрис выиграл вторую тренировку «Гран-при Великобритании», Пиастри расположился следом за ним

Британский пилот «Макларен» Ландо Норрис одержал победу во второй свободной практике «Гран-при Великобритании».

24-летний британец проехал лучший круг за 1 минуту 26,549 секунды. В первой тренировке он также оказался лидером с результатом 1 минута 27,420 секунды.

Второе место во второй практике занял еще один пилот «Макларен» Оскар Пиастри (+0,331). Третьим стал гонщик «Ред Булл» Серхио Перес (+0,434). Его партнер по команде, трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен показал седьмой результат (+0,684).

В субботу, 6 июля, в 13.30 по московскому времени состоится третья тренировка, а в 17.00 — квалификация. Сама гонка стартует в воскресенье, 7-го числа, в 16.00 по мск.