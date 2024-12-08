Норрис выиграл заключительную гонку сезона-2024 «Формулы-1» в Абу-Даби

Пилот «Макларен» Ландо Норрис стал победителем «Гран-при Абу-Даби», заключительной гонки в сезоне-2024 «Формулы-1».

25-летний британец стартовал с поул-позиции и в четвертый раз в этом году финишировал на первой позиции.

Второе и третье места заняли пилоты «Феррари» — Карлос Сайнс и Шарль Леклер соответственно.

Чемпионом «Формулы-1» в нынешнем году стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Он гарантировал себе титул еще на этапе в Лас-Вегасе. На «Гран-при Абу-Даби» 27-летний нидерландец показал шестой результат.

Норрис — вице-чемпион «Ф-1» сезона-2024. На третьей позиции в личном зачете пилотов расположился Леклер.

Благодаря победе Норриса на этапе в Абу-Даби «Макларен» выиграл Кубок конструкторов, опередив «Феррари».