Норрис — о 19-м месте в квалификации на «Гран-при Мексики»: «У меня был один шанс, и я его не использовал»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал результат в квалификации на «Гран-при Мексики». Он занял 19-е место.

«У нас возникли проблемы в первом заезде, а затем Фернандо Алонсо вызвал желтые флаги. Это просто позор. У меня был один круг, один шанс, и я его не использовал, так как широко выехал в повороте. Но в целом темп у нас неплохой, Оскар проделал хорошую работу. Да, обидно [за свой результат], но нашей целью будут очки, так что посмотрим, что мы сможем сделать в гонке», — приводит Racingnews365 слова Норриса.

Квалификацию на «Гран-при Мексики» выиграл пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вторым стал его партнер по команде Карлос Сайнс, а третьим — Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Основная гонка пройдет 29 октября и начнется в 23.00 по московскому времени.