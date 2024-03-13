13 марта, 20:26
Пилот «Макларен» Ландо Норрис ответил на вопрос о том, беспокоит ли его преимущество «Ред Булл» на старте сезона.
«Конечно, мне хотелось бы, чтобы в будущем у нас было больше борьбы, но я ничего не могу с этим поделать. Макс, как и «Ред Булл в целом», проделывает хорошую работу. Мы не можем противостоять этому», — приводит RacingNews365 слова Норриса.
Также он выступил против изменений технического регламента, чтобы остановить доминирование «Ред Булл».
«То же самое происходит и в любом другом виде спорта. Если кто-то делает свою работу лучше, он победит. В спорте, если кто-то добивается большего, он этого заслуживает, потому что он умнее и сообразительнее. Все это заслуженно и этого не отнять», — добавил гонщик.
В этом сезоне Макс Ферстаппен из «Ред Булл» выиграл две первые гонки — он стал победителем «Гран-при Бахрейна» и «Гран-при Саудовской Аравии». При этом его партнер по команде Серхио Перес дважды финишировал вторым. «Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов с 87 очками.