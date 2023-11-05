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Сегодня, 08:59

Норрис — о спринте: «Я пытался догнать Ферстаппена, но мне не хватило скорости»

Алина Савинова
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал второе место в спринте «Гран-при Бразилии».

В этой гонке 23-летний британец стартовал с поула.

«Не согласен, что у Ферстаппена больше мощности, думаю, у меня больше мощности. Нужно пересмотреть гонку, так как есть что изучить. Старт изначально выдался хорошим, однако во второй фазе я, возможно, действовал слегка консервативно. Не думаю, что у меня была пробуксовка, просто я немного поосторожничал. На первом круге я проспал атаку Джорджа, но после этого у меня был сильный темп. Я пытался догнать Макса, но мне просто не хватило скорости. Это было очень весело», — приводит Sky Sports слова Норриса.

Спринт выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Тройку лучших замкнул его партнер по команде Серхио Перес.

В воскресной гонке Норрис будет стартовать с седьмой позиции. Начало «Гран при Бразилии» — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12999442/sao-paulo-gp-live-f1-updates-and-video-highlights-from-practice-qualifying-sprint-shootout-sprint-and-race-at-interlagos
Формула-1
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
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Ферстаппен выиграл спринт «Гран-при Бразилии», Норрис — второй, Перес — третий